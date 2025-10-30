Предлагат онлайн регистрация за електрическите тротинетки

Българската асоциация за електромобилност (БАЕ) предлага законодателни промени, които да позволят електрическите тротинетки да се регистрират онлайн. Това стана ясно по време на форум, посветен на паркирането и градската мобилност, който се провежда в Казанлък.

Дискутирана е и нуждата от правилно използване на инфраструктурата за платено паркиране, както и постепенното въвеждане на платен престой за все по-увеличаващите се електромобили в някои общини.

Владислав Стоицов от БАЕ обясни, че в момента общините извършват регистрацията, но полицията, която санкционира нарушителите, няма достъп до тези данни.

"Идеята е електрическата тротинетка да се регистрира онлайн под шапката на министерството на електронното управление," обясни Стоицов, цитиран от БНР. Той добави, че регистрацията ще бъде в една платформа, която да позволява прехвърляне и пререгистриране, като собственикът получава по пощата своя стикер, който да закачи на тротинетката. От асоциацията се надяват, че промените ще бъдат приети от Народното събрание до края на годината и ще влязат в сила от 2026 година.

Проблем с безплатното паркиране на електромобили

Продажбите на електромобили през 2024 година са отбелязали ръст от 50%, като в страната вече има над 23 хиляди такива превозни средства. В някои градове това вече създава проблеми с безплатния престой, въведен за тях.

Никола Рогачев, председател на Управителния съвет на Българската асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност (БАПУГМ), коментира, че в някои общини може да се въведе платено паркиране и за тях.

"Изведнъж се вижда прекалено голямо насищане от електромобили в зоните. Може да плащат половината цена, това е решение на общинските съвети, които могат да преценят коя е най-правилната политика за техния град," каза Рогачев, цитиран от БНР.

Форумът в Казанлък, който продължава и днес, е Втората национална конференция на БАПУГМ, като в него участват представители на над 30 общини от цялата страна.