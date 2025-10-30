  • Instagram
Жители на „Люлин" и „Красно село" излизат на протест заради кризата с боклука

Жители на „Люлин“ и „Красно село“ излизат на протест заради кризата с боклука
Жители на столичните квартали „Люлин“ и „Красно село“ излизат на протест днес с намерение да блокират движението на кръстовището на булевардите „Царица Йоана“ и „Петър Дертлиев“. Причината за недоволството е продължаващата вече близо месец криза със сметоизвозването, която според тях се задълбочава, предаде БГНЕС.

Проблемът възникна по-рано през месеца, когато договорите с почистващите фирми за двата района изтекоха. Кметът на София Васил Терзиев обяви, че няма да се поддаде на „рекет“, като определи поисканите от кандидатите суми за твърде високи.

В отговор на напрежението, столичният градоначалник увери, че ситуацията вече е под контрол и от днес, 30 октомври, почистването в „Люлин“ и „Красно село“ се поема от общинското предприятие „Софекострой“.

По думите на Терзиев това временно решение ще бъде на значително по-ниска цена от първоначално заложената в обществената поръчка, тъй като няма да се използва нова техника.

