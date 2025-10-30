Ново начало на ядрената надпревара: САЩ ще тестват оръжията си отново, мотивирани от Русия и Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати ще възобновят тестовете на ядрени оръжия за първи път от три десетилетия, определяйки това като необходим ход, за да се съизмерят с действията на Русия и Китай. По време на среща с репортери на борда на Air Force One след разговор с китайския президент Си Цзинпин, Тръмп заяви, че сега е „подходящият“ момент за САЩ да рестартират тестовете на „равна основа“ с другите ядрени сили.

Преди обявяването президентът публикува в Truth Social, че решението е предизвикано от тестовата дейност на други държави. „Поради програмите за тестване на други страни, наредих на Министерството на войната да започне тестването на нашите ядрени оръжия на равна основа. Процесът ще започне веднага“, написа Тръмп. Той подчерта, че САЩ остават водещата ядрена сила в света и добави: „Съединените щати имат повече ядрени оръжия от всяка друга страна. Това беше постигнато, включително с пълно обновяване и модернизация на съществуващите оръжия, през първия ми мандат.“ Въпреки известната си неохота, той допълни: „Поради огромната разрушителна мощ, не исках да го правя, но нямах избор. Русия е втора, а Китай е далечна трета, но ще настигне през следващите пет години.“

Новината последва ден след като руският президент Владимир Путин потвърди, че Москва успешно е тествала ядрено задвижваната подводна дрон-система „Посейдон“. По време на посещение във военна болница Путин заяви, че изпитанията са проведени от подводница във вторник и са били „голям успех“. „По скорост и дълбочина няма нищо сравнимо с това безпилотно средство в целия свят“, каза той, добавяйки, че ядреното устройство на дрона е успешно активирано. Според руския лидер възможностите на „Посейдон“ надхвърлят дори тези на най-усъвършенстваните междуконтинентални ракети „Сармат“.

„Посейдон“, представен за първи път през 2018 г., е огромно безпилотно подводно средство с дължина около 20 метра и тегло около 100 тона. Руски медии твърдят, че може да развива скорост до 200 км/ч, да се потапя на над 1 000 метра и да поразява крайбрежни райони с разрушителни радиоактивни вълни. Последният тест на „Посейдон“ следва успешното изстрелване на ядрено задвижвана крилата ракета „Буревестник“ на 21 октомври и последващи учения на ядрено изстрелване на следващия ден, сигнализирайки нов опит на Москва да демонстрира ядрените си способности.

Путин наскоро подписа и закон за прекратяване на отдавна неактивно споразумение с САЩ за унищожаване на плутоний, предназначено да ограничи производството на плутоний за военни цели. Оригиналният договор от 2000 г. изискваше двете страни да унищожат 34 тона материал, който вече не е необходим за военни цели.

Решението на Тръмп бележи първия път от 1992 г., когато САЩ официално възобновяват ядрените тестове. Последният тест, проведен на тестовия полигон в Невада, се състоя в последните месеци на Студената война. Оттогава Всеобхватният договор за забрана на ядрените изпитания, подписан от президента Бил Клинтън през 1996 г., но никога ратифициран от Сената, забранява всички ядрени експлозии.

През 2023 г. Русия оттегли ратификацията си на договора, твърдейки, че това е необходимо, за да се запази равновесието с Вашингтон. Москва обяви, че ще възобнови ядрените тестове само ако САЩ го направят първи. Новата заповед на Тръмп ефективно удовлетворява това условие.

Новината предизвика опасения сред експерти, че светът може да се върне към нова надпревара във въоръжаването. Ядрените тестове, освен научната си цел за проверка на работоспособността и надеждността на оръжията, служат и като мощен геополитически сигнал. Анализатори посочват, че възобновяването на тестовете ще се възприема от Русия и Китай като директно утвърждаване на стратегическото доминиране на САЩ.

По време на изказването си Тръмп ясно заяви, че САЩ възнамеряват да останат водещи в ядрените способности. „Заради другите, нямаме избор освен да действаме“, каза той, подчертавайки, че възобновяването на тестовете не е ескалация, а отговор на действията на съперническите сили. Това решение засилва напрежението между Вашингтон, Москва и Пекин по въпросите на ядрената модернизация, като оставя много наблюдатели да се чудят дали световните сили отново са на ръба на надпревара във въоръжаването, невиждана от времето на Студената война.