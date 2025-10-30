Топлото време забави подготовката за кисело зеле в Русе

Търговията със зеле на стоковото тържище "Плодекс" в Русе остава слаба заради необичайно високите октомврийски температури, които не благоприятстват залагането на кисело зеле. Традиционно най-търсеният сорт кьосе все още не привлича масово купувачи, въпреки че сезонът за приготвянето на любимата българска зимнина вече е настъпил, съобщи Русе Медиа.

Защо кьосето е предпочитано за кисело зеле

Зелките от сорта кьосе са големи, но леки поради специфичната си структура. Вътрешността им не е плътна, а съдържа въздушни пори, които позволяват на морската сол и подправките да проникнат навсякъде в зелката и да се получи добър процес на ферментация. Това прави кьосето идеално за приготвяне на кисело зеле.

Разпознаването на автентичното кьосе обаче изисква опит. Не навсякъде, където пише "българско зеле" или "кьосе", стоката наистина отговаря на характеристиките на този сорт.

Цени на "Плодекс" в очакване на активизиране

На стоковото тържище "Плодекс" търговията е слаба, но се очаква в следващите дни интересът на клиентите да се засили с понижаването на температурите. Цената на зелето директно от производителите е около 1,20 лева за килограм. Такава е и цената на борсата за кьосе. Има предложения, които започват от 1 лев, но това основно е зеле за готвене, а не за кисело зеле.

Царевицата, която също е необходима за приготвянето на киселото зеле, се продава на 2 лева за кочан, а хрянът струва 4 лева за корен. На тържището могат да се намерят и камби, зелен домат и карфиол на различни цени.

Традицията и топлото време

По българска традиция киселото зеле се залага между края на октомври и началото на ноември, когато температурите трайно се понижават между 10 и 18 градуса. Топлото време през последните дни на октомври обаче кара домакините да отложат подготовката, тъй като високите температури могат да попречат на ферментацията или да доведат до разваляне на зелето.

Климатолози предупреждават, че топлото време ще продължи и в началото на ноември, което може допълнително да забави традиционното залагане на киселото зеле в русенските домове.