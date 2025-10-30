Над 300 000 българи пътуват за есенната ваканция

Повече от 320 000 българи се очаква да пътуват в дните около есенната ученическа ваканция, която тази година е от 31 октомври до 3 ноември включително, прогнозира Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма. Той уточни, че тази бройка не включва само семейства с ученици, чиято обща бройка е 716 000.

Почиващите се насочват основно към СПА, балнео- и уелнес хотели, както и към къщи за гости в цялата страна.

Над 22 000 души пък ще се включат в честванията по случай 1 ноември – Деня на народните будители. Те ще посетят образователни събития и дестинации с културно-историческо значение като Карлово, Копривщица и Сопот.

В Пловдив Денят на будителите ще бъде отбелязан с общоградско шествие, в което ще участват представители на училища, учители и експерти от научни и културни институции. Маршрутът е от Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ до Военния клуб. В Плевен също подготвят богата културна програма, която ще продължи до 2 ноември, като тържествен ритуал ще се проведе пред паметника на Иван Вазов.

Циганско лято с 22 градуса

Пътуванията ще бъдат съпроводени от отлично време. Климатологът професор Георги Рачев обеща топло и тихо време в началото на ноември, което ще продължи поне до 8 ноември.

„Над Балканския полуостров и България ще бъде много хубаво време“, заяви професор Георги Рачев. По думите му, температурите ще бъдат дори по-високи от тези в Испания, като в Букурещ и Истанбул се очакват 22 градуса. В столицата София максималните температури се очаква да се вдигнат до 17-19 градуса поне до следващия вторник.

Хотелиерите печелят от пакетите

Според информацията от „Телеграф“, хотелите в СПА курортите отдавна са резервирани. Хотелиерите печелят от дългата ваканция, тъй като предлагат нощувките си в пакети, най-често от по три нощувки, което гарантира повече гости за продължителен период.