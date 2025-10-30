Завърши ремонтът в платното на АМ „Хемус“ от с. Яна до София

Завърши ремонтът в платното за София на участъка от автомагистрала „Хемус“ от село Яна до входа на столицата, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Обновеният 8,3 км участък е с подменена настилката, положена е геомрежа за подсилването ѝ и е подобрено отводняването. Отсечката е с нови ограничителни системи, маркировка и знаци.

В следващите дни през деня ще се изпълняват довършителни дейности в аварийната лента. Трафикът ще преминава без ограничения, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание, обръщат внимание от АПИ.

Превантивният ремонт на участъка започна от 15 септември, след като през лятото бяха извършвани геодезически заснемания за изработването на технологичния проект.

Агенция „Пътна инфраструктура“

На „Хемус“ продължава ремонтът в платното за София на 7-километров участък от магистралата между 23-и и 30-и км. Трафикът в отсечката е напълно ограничен, като движението преминава двупосочно в платното за Варна, в което са обособени по една за Варна и една за пътуващите към столицата. В края на седмицата, когато трафикът е по-интензивен, може да се въвежда реверсивно движение.

В петък и събота ще се осигуряват две ленти за пътуващите към Варна и една за трафика към столицата. В неделя и понеделник ще има две ленти в посока София и една за Варна. При необходимост и по преценка на „Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и други мерки в организацията на движение. Дейностите в участъка започнаха на 21 октомври и се предвижда, при благоприятни метеорологични условия, да завършват до 15 ноември.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Необходимо е шофьорите да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20