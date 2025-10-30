Депутатите ще обсъдят увеличаването на пределната възраст за военна служба

Парламентът ще обсъди на второ четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили като втора точка за днес, според приетата програма за работа на Народното събрание през седмицата. Комисията по отбрана прие да се увеличи с две години пределната възраст за служба на военнослужещите, неупражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване.

През следващите няколко години се очаква висок отлив от военнослужещи, които навършват пределна възраст. Едновременно с реализирането на проектите за модернизация е необходимо да се предприемат действия за повишаване на ефективността и устойчивостта на системата за отбрана, е записано в мотивите за предложението.

С промените в закона се създава и изрична уредба, определяща дейността на Върховното главно командване и разрешаване използването на оръжие и/или технически средства от въоръжените сили срещу безпилотни автономни системи и средства при охрана и отбрана на военни обекти, пунктове за постоянна дислокация, военни формирования, техника и корабни платформи, разположени извън пунктовете за постоянна дислокация.

Депутатите ще започнат работа с проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание.

В дневния ред на депутатите е също ратифициране на Изменение и допълнение №2 (Amendment 2) на Международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги” (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services).

Предвижда се парламентът да ратифицира и Споразумението между България и Европейската банка за възстановяване и развитие за сътрудничеството и дейностите на банката у нас (продължение).

В програмата за деня е предвидено и второто четене на Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, Механизъм за съфинансиране на програми, съфинансирани от Европейския социален фонд плюс през 2021-2027 г. програмен период.