Електронното здравно досие – как да го използваме
От няколко месеца все по-упорито говорим за електронното здравно досие. Как обаче на практика да го ползваме и за какво служи то? Защо е улеснение за пациентите и за всички по веригата, както ни убеждават от Здравното министерство?
Ако трябва да сме честни всяка дигиталзация на процеси, които сме свикнали да движим на хартия, винаги е добре дошла. Освен че повече дървета ще живеят по-дълго, за да не ги направим на хартия, това е удобство и за хората.
В приложението еЗдраве всички прегледи, направления, рецепти, ваксини, резултати от лабораторни изследвания и личният ви здравен картон ще са на едно място. Цялата тази информация все още се налива и към момента някои от функционалностите е възможно още да не са налични. Така например родители се оплакват, че не виждат ваксините на децата си от предишните години.
За да заработи обаче нещо гладко е нужно още малко технологично време, уверяват от МЗ. Като граждани можем да помогнем в този процес, като сме проактивни, изтеглим си приложението и сигнализираме, ако нещо все още не работи. Как става това?
Изтегляне и достъп
Приложението еЗдраве е достъпно безплатно в Google Play и App Store за устройства с Android и iOS.
За първоначален достъп е необходимо сдвояване с вашето електронно здравно досие, което може да се извърши по два начина:
с квалифициран електронен подпис (КЕП) или облачен КЕП;
на място в офисите на Регионалните здравни инспекции (РЗИ), Регионалните здравноосигурителни каси (РЗОК) или в центровете на „Информационно обслужване“ АД (по време на работно време).
Сдвояване с КЕП
- Изтеглете приложението еЗдраве от Google Play или App Store.
- Включете своя КЕП в компютъра и посетете портала https://my.his.bg
- От менюто „Профил“ изберете „Устройства“, след това натиснете „Добави“.
- Системата ще генерира уникален QR код.
- Отворете приложението на телефона си и сканирайте QR кода от екрана на компютъра. Сдвояването се извършва мигновено.
- По желание можете да активирате биометрична защита (пръстов отпечатък, лицево разпознаване и др.).
Ползи и защита на данните
- Приложението предоставя информация за предстоящи прегледи, имунизации, активни направления и други.
- Достъпът до електронното здравно досие е възможен и без електронен подпис, след еднократно сдвояване.
- Информацията е представена на достъпен и ясен език.
- Всеки достъп до електронното досие се регистрира автоматично.
- При деактивиране на приложението от устройството се изтриват всички лични и медицински данни.
- Приложението спестява време на пациенти и лекари, като улеснява комуникацията и достъпа до информация.
Каква информация съдържа приложението
Приложението еЗдраве е създадено през септември 2022 г. и съдържа данни, въведени след тази дата. Исторически медицински данни все още не са налични. Към момента потребителите имат достъп до информация за:
- извършени медицински прегледи;
- лабораторни изследвания;
- издадени рецепти и направления;
- медицински бележки за деца;
- поставени ваксини, кръводарявания и болничен престой.
Данните се базират на информация, подадена от общопрактикуващи лекари и медицински специалисти, независимо от източника на финансиране на услугата.
Защо да инсталирате приложението еЗдраве?
Основната причина да използвате еЗдраве е предотвратяването на злоупотреби с личните ви здравни данни. Приложението ви уведомява при всяка промяна в електронното ви здравно досие. Ако някой се опита да ви „хоспитализира“ без ваше знание, ще получите незабавно известие, което ви позволява да реагирате и да уведомите компетентните органи.
Така гражданите упражняват реален контрол върху процесите в здравеопазването и защитават правата си. Освен това проследявате здравния си статус в реално време. Всички ваши прегледи, рецепти, изследвания и имунизации са събрани на едно място и са достъпни по всяко време.
Пестите също време и усилия. Без чакане, без хартиени документи и без нужда да помните кога и къде сте били на преглед или изследване, защото еЗдраве съхранява всичко дигитално.
Следите грижата за децата си - автоматично получавате достъп до електронните досиета на непълнолетните ви деца, където ще намерите информация за:
- поставени ваксини;
- издадени рецепти и направления;
- медицински бележки;
- извършени прегледи и изследвания.
Получавате персонализирани насоки за здраве - приложението ви показва препоръчителните профилактични прегледи и изследвания, съобразени с възрастта и пола ви. Така можете по-активно да се грижите за здравето си и да предотвратите потенциални заболявания навреме.
Още по темата:
- » Регистрирани са 33 случая на остри респираторни заболявания в Софийско за седмица
- » Ръст на заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания отчитат в област Плевен
- » Какво ще се случи с тялото ни, ако пием кокосова вода дълго време: Ползи и ефекти