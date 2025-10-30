Българите се освобождават от парите в брой преди еврото

Парите в обращение в България са намалели с 2,09 милиарда лева през третото тримесечие на 2025 година. Това представлява спад със 7,2 на сто спрямо края на юни, съобщиха от Българската народна банка (БНБ) в редовния си "Преглед на емисионно-касовата дейност".

От централната банка отбелязват, че този спад е резултат от постепенното освобождаване от страна на населението и бизнеса от запасите им от налични пари. Процесът е в контекста на предстоящото приемане на еврото за законно платежно средство в България от 1 януари 2026 година.

Към края на септември тази година парите в обращение у нас възлизат на 27,224 милиарда лева. За едногодишен период (спрямо септември 2024 година) се отчита спад от 10,3 на сто, или 3,132 милиарда лева.

Спад при банкнотите

В края на септември 2025 година делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е бил 97,71 на сто, а на разменните монети – 2,28 на сто.

Към края на третото тримесечие в обращение са били 533,7 милиона броя банкноти, които са с 6,3 на сто по-малко в сравнение с края на юни 2025 година. За същия период общата им стойност е намаляла със 7,3 на сто, достигайки 26,557 милиарда лева.

За едногодишен период броят на банкнотите в обращение е намалял със 71,2 милиона (11,8 на сто), а стойността им – с 3,137 милиарда лева (10,6 на сто). От БНБ отбелязват, че с по-бърз темп се понижава броят на банкнотите от по-високите номинали (50 и 100 лева).

Средната стойност на банкнотата в обращение в края на третото тримесечие е 49,76 лева, което представлява намаление с 0,54 лева спрямо края на второто.

Монетите в обращение

В края на септември 2025 година в обращение са били 3,381 милиарда броя разменни монети. Техният брой се е увеличил леко (с 0,1 на сто) спрямо края на юни.

За същия период обаче общата им стойност е намаляла с 12,5 милиона лева, или с 2 на сто, до 620,4 милиона лева.