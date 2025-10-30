Днес е денят на синигерите – дайте храна на птиците за късмет

Днес, 30 октомври, православната църква почита светите мъченици Зиновий и неговата сестра Зиновия, както и свети крал Стефан Милутин. Денят е наситен с народни традиции, вярвания и обичаи, които се спазват от поколения.

Предсказания за времето

Според народните вярвания, времето днес предвещава каква ще бъде предстоящата зима. Ако денят е студен, това означава, че ни очаква сурова и мразовита зима. Слънчевата сутрин подсказва, че снегът ще закъснее, докато облачната сутрин вещае обилни снеговалежи.

Обичаи и забрани

В народните традиции 30 октомври се свързва с трудолюбието и домакинството. Смята се, че не бива да се мързелува, защото това може да доведе до финансови затруднения.

Днес не се препоръчва да се дава или взема пари назаем. Ако синигер влети в къщата, не трябва да се гони – това се счита за лош знак и може да донесе нещастие.

Народът вярва, че 30 октомври е денят на синигерите. Затова е важно да се даде храна на птиците – това носи благополучие, мир и защита на дома през настъпващата зима.

Светите мъченици Зиновий и Зиновия

Светите мъченици Зиновий и сестра му Зиновия са били родом от град Егей в Мала Азия. Те са живели през III век и заради вярата си в Христа са били подложени на тежки мъчения и накрая са били посечени през 285 година.

Свети крал Стефан Милутин

На 30 октомври е посветен и на свети крал Стефан Урош I – Милутин, сръбски крал светец, който е издигнал множество свети обители и църкви. Мощите му вече над 550 години се съхраняват в митрополитската катедрала "Света Неделя" в София.

Свети Милутин е царувал 42 години и е изпълнил едно свое дадено обещание – колкото години царува, толкова църкви да построи.

Имен ден празнуват

Днес имен ден празнуват Зорица, Зорница, Зорка и Зоран. Името Зорница има славянски произход и означава "зора". Зорница е богинята на утрото в славянската митология.