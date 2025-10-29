Bloomberg: Русия има план за победа, Украйна – за оцеляване. А съюзниците на Киев имат ли план изобщо?

Украйна се готви да преживее най-тежката зима от началото на пълномащабната война с Русия. Това не е риск, а увереност, защото и двете страни разбират, че не могат да напреднат на земята, затова се концентрират върху продължителна въздушна война. Както пише колумнистът на Bloomberg Opinion Марк Чемпион, Русия има план за победа, а Украйна – план за оцеляване, но въпросът е дали съюзниците на Киев имат някакъв план изобщо.



Според колумниста, краткият отговор е "не", или поне засега.



"Решението на президента Доналд Тръмп да наложи санкции срещу двата най-големи руски производители на петрол, "Роснефть" и "Лукойл", даде лъч надежда – но това е всичко. Не е ясно дали Тръмп е готов да понесе разходите, свързани с твърдото и продължително прилагане на тези санкции, за да промени плановете на Владимир Путин. По-лошото е, че политиката на САЩ по отношение на Украйна остава противоречива, тъй като администрацията на Тръмп е прехвърлила цялата финансова тежест за въоръжаването и помощта за Украйна на Европа, която изпитва недостиг на средства", подчертава Чемпион.



Ето защо, според експерта, в Европа разбират, че единственият реален начин да се запълни празнината е да се използват 140 милиарда евро замразени руски активи. Белгия обаче, където се съхранява по-голямата част от тези средства, провали споразумението, опасявайки се, че ще трябва да понесе разходите за ответни правни мерки. Затова Украйна, най-вероятно, ще остане без пари до края на първото тримесечие на 2026 г., пише коментаторът.



"Тази нестабилна политическа воля във Вашингтон и Европа превърна съюзниците на Киев в уязвимо място на войната. Именно това, което те ще направят по-нататък, или по-точно, което няма да направят, вероятно ще определи как ще завърши войната, защото планът за оцеляване на Украйна зависи от това дали тя ще издържи в борбата достатъчно дълго, за да убеди Путин, че не може да си позволи да продължи, поради нарастващите разходи за инвазията", добавя колумнистът.



Чемпион споделя, че по време на посещението си в Украйна е разбрал в какво се състои правителствената стратегия "да защитава, възстановява, развива", която има за цел да помогне на страната да преживее зимата. По-специално, елементът "защита" обхваща нови разработки в областта на технологиите за противодействие на дронове, укрепване на основните електрически подстанции и търсене на допълнителни боеприпаси в САЩ и Европа.



"Достатъчно е да се посочи, че това не е достатъчно, за да се неутрализира влиянието на рязкото увеличение на производството на дронове и ракети от Русия, което й позволява редовно да изстрелва залпове, които са 10 пъти по-големи по обем от предишните зими. Тази атака вече е унищожила около 60% от производствените мощности на Украйна за добив на природен газ, добавяйки над 2 милиарда долара към сметките за внос през тази зима. Това са още повече пари, които Киев няма", обяснява коментаторът.