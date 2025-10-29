Тръмп планира да се срещне с Орбан на 8 ноември

Американският президент Доналд Тръмп планира да се срещне с унгарския премиер Виктор Орбан на 8 ноември. За това съобщава Bloomberg, позовавайки се на свой анонимен източник, запознат с въпроса.



Мястото на срещата все още не е определено, според анонимния събеседникът на агенцията.



Орбан обяви по-рано тази седмица, че ще се срещне с Тръмп във Вашингтон, за да обсъдят защитата на Унгария от въздействието на американските санкции върху руския петрол.



Унгария зависи от Русия за внос на петрол и газ. За разлика от много от съседите си от Европейския съюз, които работиха за намаляване на зависимостта си от руски енергийни източници след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., Унгария оттогава увеличи покупките си.



Унгарското правителство се опитва да убеди администрацията на САЩ, че статутът му на страна без излаз на море не му оставя друг избор, освен да разчита на руски петрол, въпреки съществуването на алтернативен тръбопровод, свързващ Унгария с Адриатическо море през Хърватия.



Както е известно, американският президент очаква Европа напълно да се откаже от руския петрол и газ. Наскоро той наложи санкции на ''Роснефт'' и ''Лукойл''.



След това Орбан заяви, че правителството му работи за заобикаляне на санкциите.



Посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър заяви по-рано, че Вашингтон очаква Унгария да се откаже от руския петрол и газ.