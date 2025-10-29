  • Instagram
Зверство! Син уби 80-годишната си майка с брутален побой

Pexels
Шуменското село Студеница бе потресено от зверско убийство. Жертва на тежкото криминално престъпление е местна 80-годишна жена, убита от сина си, в собствения им дом. Според установените към момента факти, 57-годишният Б.Х. нанесъл на родната си майка жесток побой, в резултат на който тя починала. Установено че, че мъжът я е удрял с различни предмети, както и с ръце, причинявайки и множество травматични увреждания по цялото тяло.

Окръжна прокуратура – Шумен образува досъдебно производство. Синът на жертвата е привлечен към наказателна отговорност за това, че е причинил смъртта на родната си майка, като убийството е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин за жертвата при условията на домашно насилие - престъпление по чл. 116, ал. 1, т.3, т.6 и т. 6а от НК. Задържането на Б.Х. е удължено за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия случая прокурор с оглед довеждането му в съда за определяне на мярка за неотклонение.

Работата по доказване и документиране на извършеното престъпление продължава и към момента под надзора на прокурор от Окръжна прокуратура – Шумен. Работи се за изясняване на всички факти и обстоятелства около тежкото криминално деяние. Предстои в съда да бъде внесено искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

#убийство #Шуменско

