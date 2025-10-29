"Ловци на бури" заснеха окото но чудовищния ураган Мелиса ВИДЕО

53-та ескадрила за метеорологично разузнаване на резерва на Военновъздушните сили на САЩ, известна като "Ловците на урагани" успя да заснеме окото на бурята Мелиса, става ясно от кадри, публикувани в мрежите.

По информация на ABC News пилотите са се сблъскали с по-силна от обичайната турбуленция, докато е е била в окото на урагана, което е наложило да се върнат.

Екипът вече се завърна в оперативната си база в Кюрасао, където предстои проверка за безопасност, преди "Ловците на урагани" да могат да продължат с полетите си в центъра на бурята, написа 53-та ескадрила за метеорологично разузнаване в социалните мрежи.

"Подобна ситуация възникна и в понеделник, когато полет на "Ловците на урагани" "напусна бурята по-рано", след като също изпита силна турбуленция, съобщиха от Националния център за ураганите.

Въпреки че бяха принудени да се върнат веднъж в понеделник, ВВС споделиха изумително видео как "Ловците на урагани" летят в окото на бурята няколко пъти в рамките на деня.

Мелиса има "добре очертано око" с ширина 10 морски мили, сочи информацията на Националния център за ураганите.

Бурята, която във вторник сутринта достигна ветрове със скорост, близка до рекордната от 185 мили в час, сега се движи с 9 мили в час, докато наближава западната част на острова.

Очаква се Мелиса да донесе катастрофални ветрове, дъжд, наводнения.

Ураганът може да достигне близо до Бермудските острови в четвъртък вечерта, добавят от ABC News.

Ураганът "Мелиса" връхлетя днес сушата на Куба, предаде Ройтерс. Преди това - във вторник, стихията причини разрушения на Ямайка.

Сега бурята е връхлетяла кубинската суша на 95 километра западно-югозападно от Гуантанамо, като ураган от трета степен, с ветрове със скорост от 195 километра в час, предаде БТА.

Стихията се движи на североизток със скорост от 17 километра в час. В Куба е обявена тревога в източните части на страната. Очаква се стихията да връхлети сушата в Куба по-късно днес. Над 700 000 души са били евакуирани вече от някои райони на островната страна.

Предупреждение за ураган е издадено и за централните части на Бахамските острови.

Същевременно в Ямайка властите се готвят за оценка на щетите, причинени от бурята. Над половин милион души в страната са без ток. Има повалени дървета, съборени електрически стълбове и големи наводнения. Спасителните екипи имат трудности да достигнат засегнатите райони в южните и югозападните части на страната. Нанесени са и щети на четири болници, от които една е без ток и 75 пациенти е трябвало да бъдат евакуирани.

Ураганът връхлетя Ямайка вчера със сила от пета степен и пориви на вятъра със скорост от 295 километра в час.

ООН заяви, че координира доставки на помощи за Ямайка по море откъм Барбадос. Доставки по въздуха ще има, когато метеорологичните условия се подобрят. Метеоролози предупреждават, че дъждовете и ветровете ще продължат още няколко дни в Ямайка.



Междувременно се появи и спътникова анимация на ужасяващия ураган.

„Това определено е една от най-невероятните и ужасяващи сателитни анимации, които съм виждал от доста време насам. Тази сутрин се виждат пет яростни мезовихъра, въртящи се около окото на #Мелиса“, написа метеоексперт в социалните мрежи.