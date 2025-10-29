Депутат внесе в гръцкия парламент въпроси за "нагли български шофьори и просяци"

Депутатът от партия "Гръцко решение" Константинос Читас е внесъл в гръцкия парламент въпроси до министъра на гражданската защита Михалис Хрисохоидис относно "нагли български шофьори и просяци", пише Кavala Post, цитиран от ДИР.БГ.

Според първото му питане, в селището Панагия на остров Тасос български "туристи" използват фалшиви карти за хора с увреждания и заемат места за паркиране, предназначени за инвалиди. Шофьорите категорично отказвали да преместят превозните си средства и имало пълна липса на реакция от страна на държавната и общинската полиция, възмущава се депутатът. Според него подобно поведение показва, че въпросните българи третират Гърция като пространство, а не като държава.

Вторият въпрос е за "наводняване" на центъра на Кавала от "десетки българи, просяци по професия", които според Читас влошават имиджа и качеството на живот в града. Той посочва, че просията е забранена в центровете на българските градове, което кара просяците да практикуват дейността си в градовете в Северна Гърция.

Депутатът призовава министъра на гражданската защита да предприеме незабавни мерки за справяне с "неприемливото, безсърдечно и нечовешко поведение" на българските посетители. Той настоява да се дадат подходящи инструкции или заповеди на полицията в Кавала.

