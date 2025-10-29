Необяснимо: Земята вече свети нощем! Диша светлина?

Сателитите на NASA регистрираха милиони странни отблясъци, които се появяват нощем по повърхността на Земята — далеч от градове, пътища и кораби. Те не са резултат от човешка дейност, а необясним природен феномен, който засега няма ясно научно обяснение.

Светлина от нищото

Първите наблюдения са направени от спътника EPIC на мисията DSCOVR, който следи Земята от орбита между нея и Слънцето. Учени забелязали мигновени отблясъци, идващи от океаните, Сахара и дори Антарктида. Явлението изглежда като мека, синкаво-бяла светлина, която се появява и изчезва за секунди, без следа.

Какво може да ги причинява

Първоначално учените смятали, че това е отразена слънчева светлина от ледени кристали в атмосферата. Но дори през безоблачни нощи и в пълна тъмнина, отблясъците продължават. Най-новите данни сочат, че това може да е биолуминесценция в океана, предизвикана от колосални колонии микроби, които светят синьо, когато са стимулирани от температурни промени. Проблемът е, че светлината се появява и над сушата.

Светещ прах или електрическо поле?

Според екип от Max Planck Institute, възможно е това да са електростатични разряди, предизвикани от натрупване на прахови частици и сух въздух. В пустинните региони те могат да създават фосфоресциращи йони, които излъчват кратка светлина — нещо като суха гръмотевица. Други учени подозират взаимодействие между космическите лъчи и горните слоеве на атмосферата, пише Meteo Balkans.

Земята като биолуминесцентен организъм

Най-смелата хипотеза е, че Земята може да се държи като жив организъм, който отделя енергия чрез химични реакции между океанската и атмосферната среда. Това би означавало, че планетата „диша“ светлина – форма на природна електрохимия, която досега сме подценявали. „Може би просто започваме да виждаме пулса на планетата си,“ казва астрофизикът д-р Лиам Харди от ESA.

В момента NASA и ESA работят по съвместен проект за картографиране на нощните отблясъци.

Планира се мисия с нов тип инфрачервен спътник, който ще може да различава химическия състав на източниците. „Ако това е биолуминесценция, това ще е най-големият жив феномен на планетата,“ казва Харди.



