Промени в закона за ДДС за малките предприятия

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Промените целят въвеждането на европейски изисквания и прецизиране на определени разпоредби в закона.

С проекта се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2020/285, с която са приети нови правила, позволяващи на малките предприятия да не облагат с ДДС доставките на стоки и услуги. Специалните режими имат за цел да намалят разходите на малките предприятия, които са пропорционално по-високи от тези на големите компании поради по-ограничените им ресурси.

В законопроекта се предлага създаването на два специални режима – режим за малки предприятия в страната и режим за малки предприятия в Европейския съюз. Това ще позволи на фирмите да се възползват от освобождаване от начисляване на ДДС до определен праг за регистрация.

Във връзка с предложените промени се правят изменения и в общите правила за регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Законопроектът съдържа и предложения за техническа редакция на някои разпоредби с цел прецизиране на текстовете.

Законопроектът е преминал през процедурата за обществено обсъждане в края на 2024 г. - https://www.minfin.bg/bg/legislation7/535.








