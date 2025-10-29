Най-много болни - с Ковид-19, букет от рисператорни вирусии вършее из страната

Най-много болни в момента са с COVID-19. През отминалата седмица броят на болните се е увеличил два пъти, показва справка в Националния център по заразни и паразитни болести.



Букет от няколко различни респираторни вируса ни атакуват в момента. Този месец беше установен и първият случай на грип в страната. Инфлуенцата лека-полека набира скорост, макар все още да има само изолирани случаи. Според експерти по-ранният старт на циркулацията на вируса може да доведе до по-тежка епидемия през зимните месеци.

По-рано

„Грипът дойде 1-2 седмици по-рано. Обикновено във втората половина на октомври се появяват първите отделни случаи, те се увеличават с времето. В края на ноември се оформя някаква заболеваемост – далеч от епидемичната, но все пак нарастваща, и нещата се случват вече по коледните празници. Струпването дава допълнителен тласък на епидемията, за да се стигне до края на януари с високи епидемични стойности. Но малко е по-рано. Макар че е много далеч – Япония – получаваме съобщения за близо месец по-рано развитие на епидемия. Те в момента имат към 4500 лица, приети в болница с грип, и е показателно, че там епидемията започна доста по-рано и е доста интензивна. Не е задължително това да е навсякъде по света“, обясни наскоро доц. Ангел Кунчев.

„Все още излизат малко положителни тестове за грип, но има повече хора със симптоми. Препоръчвам при всеки по-продължителен фебрилитет над 38 градуса да се правят назални проби за грип А и Б, COVID, респираторно-синцитиален вирус, аденовируси, микоплазма и пневмония. Има комбинирани тестове, които позволяват с една проба да се изясни заболяването“, каза пред БНТ педиатърът доц. Свилен Досев.

Ваксини

По думите му все повече хора започват да си поставят ваксина срещу грип. „Това означава, че се повишава здравната култура на населението. Хубаво е децата да са напълно здрави, когато се поставя ваксината. Хубаво е и да се постави от специалист в кабинет“, каза още доц. Досев.

Според специалиста хората са разбрали, че антибиотиците не са панацея. „Преди да се приемат, е нужно да се направи микробиологично изследване и да се изолира микробът и неговата чувствителност към антибиотиците. Не е правилно да се разменят рецепти за антибиотици, защото дори случаите да си приличат, може да има голяма разлика в резултата от терапията. Не е добре и да се ползва един и същ антибиотик в рамките на месеци“, каза доц. Досев.

Педиатърът отправи съвет към майките - не сваляйте температура до 38 градуса, защото това е защитна реакция на организма.

„Изключително важно е да се проветряват помещенията редовно, защото това намалява концентрацията на вирусите във въздуха и възможността от разболявания“, каза още доц. Досев.



