Как да защитим дома си от нечисти сили на Хелоуин

Хелоуин е не само време на костюми, сладкиши и забавление, но и време, когато мнозина си спомнят древни знаци и суеверия. Вярва се, че в тази нощ границата между световете на живите и мъртвите става особено тънка и различни сили могат да нахлуят и влияят върху дома и ежедневието ни.

По-долу припомняме традоционните магически символи, свързани с Хелоуин, които ще помогнат да защитите дома си, да привлечете късмет и да избегнете неприятности.

Светеща тиква на входа

Един от най-разпознаваемите символи на Хелоуин е фенер с издълбано лице, наречен "Светещият Джак". Според традицията, ако поставите запалена тиква до вратата или прозореца, ще прогоните злите духове и ще защитите дома си от тяхното въздействие.

Смята се, че огънят в тиквата символизира светлината, която прогонва тъмнината и негативната енергия.

Изкуствена паяжина или паяк за привличане на късмет

На Хелоуин изкуствените паяжини често се използват като декорация. В това има и някакво суеверие - паяжината, дори и да е истинска, може да донесе късмет.

Някои култури вярват, че ако видите паяк в дома си на Хелоуин, е добър знак. Такъв паяк символизира духа на починал роднина, който е дошъл да ви посети тази нощ. Ето защо появата на паяк не е причина за паника, а по-скоро знак, че сте защитени.

Огледалата са прозорци към друг свят

От векове огледалата се свързват с други светове и с душите на мъртвите. На Хелоуин много хора вярват, че духовете могат да преминават през огледала. Затова в тази нощ се препоръчва те да се покрият с кърпа, за да се предотврати контакт с духовния свят.

Това важи особено за тези, които чувстват повишена енергия в дома си през този период.

Свещи за защита

Свещите в нощта на Хелоуин се използват не само като декоративен елемент, но и като талисман. Вярва се, че свещите, запалени на первазите на прозореца, предпазват къщата от зли духове и внасят топлина и светлина в нея.

Ако една свещ гори равномерно и спокойно, това е знак, че в къщата цари хармония. Въпреки това, ако пламъкът започне да трепти и да се колебае, това може да означава наличието на неземни сили или духове.

Котка като защитник на дома

Черната котка е един от най-известните символи на Хелоуин. Въпреки факта, че често се свързва с лоши поличби, в действителност присъствието ѝ в дома ни може да се окаже благотворно за нас.

От древни времена котките са били смятани за защитници от зли духове. Така че, ако вашият домашен любимец се държи неспокойно или се взира в пространството така, сякаш вижда нещо пред себе си, той може да се опитва да ви предупреди за присъствието на нещо извън човешките възприятия.

Независимо дали вярвате в поличби, или не, със сигурност спазването на някои от тях може да придаде на атмосферата на дома ви специална магия и уют в тази мистична нощ.