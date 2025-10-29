Гришо се оттегли от мача си с Даниил Медведев в Париж

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се оттегли от турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж броени минути преди началото на мача си от втория кръг на надпреварата срещу Даниил Медведев.

За решението на Димитров стана ясно от официално съобщение на организаторите на турнира "Ролекс", които обаче не уточниха причините за него. Според близки до щаба на тенисиста става дума за болки в рамото, които са се появили след мача на двойки с Никола Маю във вторник.

След 110-дневно отсъствие 34-годишният българин се завърна на корта в понеделник, когато се справи с със 7:6 (5), 6:1 за час и 35 минути с французина Джовани Мпечи-Перикар. За Димитров това бе първи мач след скъсването на гръден мускул в осминафинала на "Уимбълдън" срещу Яник Синер.



Unfortunately, Grigor Dimitrov has pulled out from the singles draw.



