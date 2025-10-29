  • Instagram
САЩ намаляват военното си присъствие в Румъния и на Източния фланг на НАТО

ФБ/ НАТО
Съединените щати са уведомили Румъния и други страни от Източна Европа, че ще намалят броя на американските военнослужещи, разположени на Източния фланг на НАТО, съобщи румънското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Сред засегнатите обекти е военновъздушната база "Михаил Когълничану", която е ключова точка за операциите на НАТО в Черноморския регион.

"Решението беше очаквано, предвид промените в приоритетите на правителството на президента Доналд Тръмп," заявиха от ведомството.

Въпреки съкращенията, около 1000 американски войници ще останат в Румъния, за да продължат изпълнението на задачи, свързани с укрепването на сигурността в региона.

Министерството на отбраната в Букурещ подчерта, че НАТО ще запази стратегическо присъствие и бойна готовност на Източния фланг, като координацията между съюзниците остава ключова за отбранителната сигурност на Европа.

"Алиансът ще продължи да адаптира разположението на силите си в съответствие с новите геополитически реалности," се казва още в съобщението.

Решението идва в контекста на преструктуриране на американското военно присъствие в Европа, част от по-широката стратегия на Вашингтон за пренасочване на ресурси към Индо-Тихоокеанския регион и намаляване на разходите за военни мисии в чужбина.

