Японският премиер към Тръмп: Ще продължим да купуваме руски втечнен природен газ

Японският премиер Санае Такаичи заяви, че страната ѝ ще продължи да купува руски втечнен природен газ (LNG), съобщи в сряда Kyodo News.

Такачи е посочила пред президента на САЩ Доналд Тръмп, че забраната на вноса на руски втечнен природен газ ще бъде трудна за осъществяване и че засега Токио ще продължи да внася руско синьо гориво, съобщиха двама японски правителствени служители пред агенция Ройтерс.

Въпросът за руския LNG е бил повдигнат по време на двустранната среща на лидерите във вторник и Такаичи е потърсила разбиране от Тръмп относно енергийните нужди на Япония, казаха още те.

Руските доставки представляват близо 9% от общия внос на втечнен природен газ в Япония, а японските компании Mitsui и Mitsubishi държат дялове в проекта за втечнен природен газ "Сахалин-2" в руския Далечен изток.

Преди посещението на Тръмп в Азия тази седмица САЩ призоваха купувачите на руска енергия, включително Япония, да прекратят вноса и да наложат санкции на двата най-големи руски износители на петрол, "Роснефт" и "Лукойл", за да се окаже натиск върху Москва да прекрати войната в Украйна.

Според бизнес изданието Nikkei Asia, Такаичи, избрана за първа жена министър-председател на Япония миналата седмица, е казала на Тръмп, че ако Япония прекрати покупките на руски LNG, това "само ще зарадва Китай и Русия".

Китай и Индия бяха основните купувачи на руския енергиен износ, въпреки че много индийски рафинерии вече са спрели новите поръчки за руски петрол след новите санкции на САЩ от миналата седмица, докато очакват яснота от правителството и доставчиците.

Япония увеличи покупките на втечнен природен газ от САЩ през последните няколко години, опитвайки се да диверсифицира доставките си, отдалечавайки се от основния си доставчик Австралия, и да се подготви за изтичането на договорите за доставките по руския проект "Сахалин-2".

По-голямата част от доставките от "Сахалин-2" приключват в периода от 2028 до 2033 г. Замяната на този газ би била скъпа и би довела до по-високи цени на електроенергията, заяви миналата седмица японският министър на индустрията, посочва Ройтерс.

Япония купува по-малко от 1% от вноса си на петрол от Русия съгласно освобождаването от санкции, което изтича през декември, като по-голямата част от доставките ѝ на петрол се покриват от Близкия изток.