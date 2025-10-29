  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +10 / +14
Пловдив: +9 / +12
Варна: +11 / +14
Сандански: +11 / +15
Русе: +11 / +15
Добрич: +10 / +13
Видин: +11 / +15
Плевен: +10 / +18
Велико Търново: +7 / +11
Смолян: +3 / +7
Кюстендил: +7 / +12
Стара Загора: +9 / +12

Три торнада вилняха в Черно море

  • Сподели в:
  • Viber
Три торнада вилняха в Черно море
A A+ A++ A

Небето над Зонгулдак, Турция тази сутрин беше истински природен феномен. Три последователни водни смерча се образуваха над морето, изумявайки зрителите от брега. Кадрите, заснети секунда по секунда с мобилни телефони, бързо се разпространиха в социалните мрежи. Експерти предупреждават, че подобни „водни смерчове“ ще стават по-чести в Черно море с повишаването на температурите, а рибарите и малките лодки са предупредени да бъдат внимателни, съобщава сайтът milliyet.com.tr

Торнадо и воден смерч е едно и също. Ако торнадото премине през водната повърхност се нарича воден смерч.


#торнадо #Черно море #Турция

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Околна среда
Последно от Околна среда

Всички новини от Околна среда »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?