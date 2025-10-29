Три торнада вилняха в Черно море
Небето над Зонгулдак, Турция тази сутрин беше истински природен феномен. Три последователни водни смерча се образуваха над морето, изумявайки зрителите от брега. Кадрите, заснети секунда по секунда с мобилни телефони, бързо се разпространиха в социалните мрежи. Експерти предупреждават, че подобни „водни смерчове“ ще стават по-чести в Черно море с повишаването на температурите, а рибарите и малките лодки са предупредени да бъдат внимателни, съобщава сайтът milliyet.com.tr
Торнадо и воден смерч е едно и също. Ако торнадото премине през водната повърхност се нарича воден смерч.
