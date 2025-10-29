Проф. Дуранкев: Има могъщи сили, които могат да докарат настоящия бюджет до 3-3,5% дефицит

Още нямаме бюджет за 2026 г., въпреки че остават 48 часа до последната минута за внасянето му, т.е. България отново се проявява като най-неподготвената страна в ЕС.

Коментара направи пред БНР проф. Боян Дуранкев, икономист, специалист по маркетинг и стратегическо планиране, като предположи, че това забавяне цели да се избегнат "апокалиптични коментари за страната" или "да се подготвят партньорите, които ще приемат бюджета, да се подготвят, за да си кажат точните искания".

"Има и добра новина - тя е увеличаването на минималната работна заплата, която от 1077 лв. се увеличава със 75 лева над инфлацията", добави той.

Очакването му е проектобюджетът за 2026 г. да бъде променен в хода на обсъждането му в парламента, "защото и ГЕРБ е готов да поотпуснат малко повече и по линия на минималната работна заплата и по линия на осигуровките, а със сигурност и останалите ще приемат такива промени":

"Ще бъде приет бюджет, който няма да се различава от този за настоящата година. Няколко дребни промени ще има, но нищо съществено няма какво да се очаква. Инерционно партията на статуквото ГЕРБ, която е основната управляваща, и допълващите я обслужващи партии в управлението нямат в момента интерес от съществени промени".

Според проф. Дуранкев проблемът с осигуровките е от по-дребните проблеми:

"Имаме едри проблеми, които са, че има деиндустриализация не само в България, а в целия ЕС, а това означава, че част от заплатите можем да ги тълкуваме като форма на социални помощи. Примерно - МВР и учителите не произвеждат крайна продукция, блага, които да купуваме. Увеличават се доходите в някои сектори, но срещу тях няма произведени блага, които да се купуват. Вторият голям проблем, който е общоевропейски, е искането за увеличаване на разходите за отбрана до 5% от БВП. Това е минимум 1600 лева годишно на човек - от бебето до най-възрастния, а ако вземем само заетите в икономиката, това означава около 3000 лева годишно да отиват за отбрана".

Не трябваше заплатите на учителите и в сектор "Сигурност" да се обвързват със средната работна заплата, а с минималната, подчерта икономистът.

По думите на Боян Дуранкев инфлацията от 5,6% дава допълнителни приходи в досегашния бюджет, който според него ще приключи с малко над 3% дефицит:

"Има могъщи сили, които могат да докарат бюджета за 2025 г. до 3-3,5% дефицит. ... Проблемът е, че той е доста разходен и създава проблеми на бъдещите поколения, защото тези дългове, които се поемат, а те стават страшни вече, могат да предизвикат икономически затруднения след 2027 г.".

Икономистът изказа мнение, че е грешка запазването на т.нар. плосък данък от 10%.

"Отдавна трябваше да направим бюджета с по-европейска данъчна политика, с по-голямо намаляване на неравенствата. Но се видя през последните десетилетия, че държавата служи предимно в интерес на олигархията".



