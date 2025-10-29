Божанов: Като вицепремиер Мария Габриел е правила опити за сваляне на санкциите от Пеевски и други

Мария Габриел от ГЕРБ е правила опити за сваляне на санкциите по Магнитски от Делян Пеевски и други лица. Това е станало, докато е била вицепремиер и външен министър в правителството на Николай Денков.

Това съобщи в кулоарите на парламента един от съпредседателите на "Демократична България" Божидар Божанов:

"До нас достигна информация, че госпожа Мария Габриел като външен министър, като представител на ГЕРБ, е имала кореспонденция с Великобритания за изваждане на български граждани от санкционния списък на Великобритания и сега тук въпросът е - има ли такива усилия сега от ГЕРБ, от външния министър, от Теменужка Петкова, от министър-председателя".

Божанов отхвърли разпространената преди дни информация в медии, че Христо Иванов е предлагал на Делян Пеевски изваждане от санкциите по Магнитски срещу подкрепа за главен прокурор, излъчен от ДБ:

"Христо Иванов тук пред всички вас преди повече от една година е казал, че не само че няма нищо такова, а той е обяснил на Пеевски, че това няма как да стане".