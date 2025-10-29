  • Instagram
„Топлофикация София“ прогнозира кога ще пусне парното

Pixabay
Предвиждаме около 5-7 ноември да пуснем парното, обяви директорът на „Топлофикация София“ Петър Петров.

Петров присъства на днешното заседание на енергийната комисия в Народеното събрание, съобщи БТА.

По думите му към момента прогнозата за времето сочи, че в този период ще бъде изпълнено условието за среднодневна температура под 12° и прогноза за дългосрочно застудяване.

Ако има застудяване ще е по-рано, ако има затопляне – ще е по-късно, добави Петров.

Той обясни, че към момента е имало няколко последователни дни със среднодневна температура под 12°, но не е основание за дългосрочно заструяване и заради това парното не е пуснато.

Петров увери, че „Топлофикация София“ има готовност да работи през зимата. Относно ремонта в „Дружба“ той каза, че целта е той да приключи през ноември и топлоподаването на бъде възстановено.

Времето в началото на ноември

През следващите дни – от 31 октомври до 5 ноимври, времето ще бъде предимно слънчево и почти тихо, сочи прогнозата на НИМХ.

Минималните температури ще се повишат слабо и ще са предимно между 3° и 8°, а максималните ще бъдат между 17° и 22°, по-ниски в местата с трайна мъгла.

Във вторник и сряда ще се появи слаб западен вятър, с него ще проникне относително студен въздух. Повишава се вероятността за изолирани слаби валежи в западната половина от страната.

В сряда температурите слабо ще се понижат и максималните ще са около 14°.





#парно #София #Топлофикация-София

