Любимец в "Big Brother" разкри, че е бил жертва на сексуално насилие

Участникът в "Big Brother" Давид, който се очертава като един от фаворитите на публиката, направи шокиращо разкритие в Къщата. Той довери на съквартирантката си Сияна, че също е бил жертва на сексуално насилие, съобщи NOVA.

Признанието на Давид идва, след като самата Сияна сподели пред останалите за подобно посегателство в нейния живот, което е довело до коренна промяна за нея. Нейната история разтърси дълбоко съквартирантите през последните дни.

Близостта между Давид и Сияна, породена от споделените им травми, обаче е събудила съмнения в останалите участници. Според тях има вероятност отношенията им да не са напълно искрени, което е довело до нови сблъсъци в Къщата.

Междувременно, бившият партньор на Сияна в предаването, Стефан Стоянов, отново е направил стъпки към нея. Двамата прекратиха романтичните си отношения в събота, но бъдещето им остава неясно.

В края на вечерта "Big Brother" е поставил нова седмична мисия, чиято цел е да превърне Къщата в "образцов и уютен дом".

