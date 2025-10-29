  • Instagram
САЩ с важно решение за България и Румъния

САЩ с важно решение за България и Румъния
Съединените щати ще изтеглят около 800 военни от Румъния, съобщиха за румънския портал G4Media.ro официални източници. Според тях съобщението е направено официално в НАТО в понеделник. САЩ планират да изтеглят войски и от България, Унгария и Словакия.

Военните, които ще бъдат изтеглени от Румъния, са част от военнослужещите, които в момента се намират в Германия и трябваше да бъдат прехвърлени в страната чрез т.нар. ротация на войски в Източна Европа.


Американските военни, разположени в Румъния, изпълняват задачи на базите „Михай Когълничану“, Девеселу и Кампия Турзи. В момента не е ясно от кои бази ще бъдат изтеглени тези 800 военни.

Мярката е изпълнителна, т.е. влиза в сила веднага, но Конгресът на САЩ теоретично може да я промени. Решението на Белия дом е свързано със стратегията на президента Доналд Тръмп да съсредоточи военните ресурси в зоната на Азия и Тихия океан.

Важно е да се отбележи, че около 1000 американски военни с военна техника (самолети, дронове) остават в Румъния, пише "Вести".

Министерството на отбраната на Румъния съобщи:

Румъния и съюзниците са били информирани за решението на САЩ да преразгледат присъствието си в Европа. Това се прави в рамките на преоценка на глобалната военна стратегия на САЩ.

Бригадата, която ще спре да ротира в Европа, включва и сили в Румъния, по-специално на база „Михай Когълничану“. Около 1000 американски военни ще останат в страната и ще продължават да допринасят за регионалната сигурност.

Американските военни в България участват в операции, част от усилията на НАТО за укрепване на Източния фланг след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Решението идва в момент на повишена активност на Русия, включително множество нарушения на въздушното пространство на НАТО. Вътрешните дискусии в САЩ разглеждаха намаления на войските и в Полша, но засега решението обхваща само изброените държави.

Тази стъпка отразява по-широка стратегия на Пентагона да намали разходите и да пренасочи ресурси за по-добра конфронтация с Китай в Азия. Усещането в региона е, че намаляването на американското военно присъствие може да отслаби възпирането срещу потенциални заплахи.

В момента американските военни в региона участват в различни операции в Румъния, България, Унгария и Словакия, с цел укрепване на източния фланг на НАТО. Целта е предотвратяване на заплахи в региона и гарантиране на стабилността след началото на войната в Украйна.

#САЩ

