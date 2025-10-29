Предупредителен протест в София в петък заради начина на определяне на минималната заплата

КНСБ и КТ "Подкрепа" организират предупредителна протестна акция пред сградата на Министерския съвет в петък сутринта. Тогава се очаква да се проведе заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което ще бъде обсъден проектът на държавен бюджет за 2026 година.

Двата синдиката организират акцията заради несъгласието си с определянето на минималната работна заплата от 1 януари догодина на 605 евро вместо 620 евро и заради липсата на адекватна държавна политика по доходите.

В разпространена позиция от КТ „Подкрепа“ се противопоставят на всякакви опити за определянето на минималната работна заплата чрез Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване.

Синдикалистите настояват за спазване на Кодекса на труда, в който е разписан механизъм за определянето на нейния размер като 50 процента от средната заплата.

От "Подкрепа" допълват, че ще сезират омбудсмана, народните представители и ще настояват за сезиране и на Конституционния съд за установяване на противоконституционност на определения размер на минималната заплата от 605 евро от 1 януари догодина.