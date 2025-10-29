  • Instagram
Германия вдига минималната заплата до 14,60 евро на час

Минималната почасова работна заплата в Германия ще се увеличи до 14,60 евро до 2027 година. Това стана ясно след решение на германския кабинет в сряда, което следва предложение на правителствена комисия, съобщава "Ройтерс".

В момента ставката в най-голямата икономика в Европа е 12,82 евро на час.

Увеличението ще бъде въведено на два етапа. Първоначално ставката ще се повиши до 13,90 евро в началото на 2026 година, преди да достигне финалното ниво от 14,60 евро в началото на 2027 година. Предложението за това беше направено през юни от специализирана комисия, съставена от представители на работодателите и синдикатите.

Засегнати служители и критики
Според изчисления на Федералната статистическа служба на Германия, от увеличението на заплащането могат да се възползват работещите на до 6,6 милиона работни места в страната.

Въпреки това критици твърдят, че повишаването на минималната работна заплата може да изложи на риск работни места. Според тях по-високите разходи за труд затрудняват компаниите да наемат и задържат персонал.

Пазарът на труда в Германия вече усеща ефектите от две години на икономически спад. През август броят на безработните в страната достигна 3 милиона души за първи път от десетилетие, въпреки че през септември спадна леко под тази граница.

Одобреното покачване е под нивото от 15 евро на час през 2026 година, което управляващата коалиция на канцлера Фридрих Мерц беше заложила като постижимо в коалиционното си споразумение.

