Над 8000 души си поставят инжекции за диабет с цел отслабване. Други си слагат ботокс у дома

В съвременното общество красотата се превърна не просто в стремеж, а в една истинска валута. каза д-р Райна Стоянова, ендокринолог и председател на Българска лонджевити асоциация (BLA) по време на информационно-образователната кампания „Цената на красотата“, която се проведе в сградата на Българския лекарски съюз (БЛС).



Гледайки социалните мрежи, се стремят да изглеждат перфектно. Не е съвсем истинско това, което виждат там, никой не знае какво се крие зад камерата. Така се създават илюзии у пациентите, които идват с невъзможни искания в нашите кабинети, коментира тя.

"Пациенти искат да коригират теглото си, макар и да нямат нужда. Прилагат се и актуални инжекции за отслабване, които по принцип се използват при хора със захарен диабет. Масово се прилагат и често дори хората не се консултират с лекар. По последни данни повече от 8000 души в България си купуват тези инжекции без лекарско предписание", каза още д-р Стоянова.

Тя отбеляза, че тези лекарствени продукти се изписват с лекарско предписание и подчерта, че хората се сдобиват с електронна рецепта за тях чрез познати лекари, които им изписват тези медикаменти.

Д-р Райна Стоянова отбеляза, че усложненията, които могат да настъпят след поставяне на такъв вид инжекционен разтвор, са гастропареза, панкреатит, жлъчни кризи и тежки състояния на депресия.

Тя подчерта, че в моментна актуално е и прилагането на различни видове пептиди с цел по-озарена кожа. „Тези пептиди не са добре проучени и все още се прилагат в експерименталната медицина. С тях се експериментира върху животни“, каза тя.

"Най-смелите пациенти сами си прилагат ботулинов токсин вкъщи. Една пациентка сподели, че наблюдавала козметичка, която ѝ го слагала и така решила да го направи сама у дома, като отбеляза, че е по-доволна от резултата, когато самата тя си го поставила", разказа модераторът на събитието от "Портал за пациента" Елена Цонева – Папуджиева.

На събитието бе представено и изследване, проведено от Асоциацията на пациентите с автоимунни заболявания. Анкетирани са 30 лекари и 30 пациенти от София, Пловдив, Стара Загора, Плевен, Шумен, Велико Търново и Варна, като целта е да се проследят причините, които мотивират хората да се подлагат на интервенции.

Данните показват, че над 50% от желаещите за естетична красота са хора от 31 до 50 г., 23% са на възраст 18-30 г. и 27% са над 50 г. Основните мотиви за такъв вид красота са подобряване на кожата и забавяне процеса на стареене. Психологическите фактори показват неувереност в себе си и вътрешно нехаресване, посочи Анета Драганова, председател на Асоциацията на пациентите с автоимунни заболявания (АПАЗ).