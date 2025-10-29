Белгийският министър на отбраната: „Ако Путин нападне НАТО, Москва ще бъде заличена от картата“

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен предупреди, че Москва ще понесе опустошителни последици, ако руският президент Владимир Путин реши да атакува член на НАТО. В интервю за белгийския ежедневник De Morgen Франкен заяви, че всякаква атака срещу столицата на държава от алианса, като Брюксел, би предизвикала отговор, който „ще заличи Москва от картата“.

Той подчерта, че западните държави трябва да останат решителни и да не се поддават на заплахи или провокации от страна на Русия. Попитан дали се страхува от потенциален ракетен удар по Брюксел, Франкен отхвърли идеята, отбелязвайки, че такъв акт би бил насочен директно срещу НАТО. „Ако Путин направи това, той ще удари сърцето на НАТО и Москва ще престане да съществува“, каза той.

В същото време белгийският министър изрази скептицизъм, че Кремъл би рискувал подобен ход, като вместо това посочи реалната опасност от т.нар. „сиви зони“ на Русия. Франкен предупреди, че Москва отново може да използва войници без макрировка или оперативни групи, често наричани „малките зелени човечета“, за да създаде безредици сред рускоговорящите малцинства в балтийските държави като Естония. „Преди да се усетите, те биха могли да използват това като предлог за анексиране на част от Естония.“

Изказването му идва на фона на продължаващи руски провокации по източните граници на НАТО. В средата на септември руски самолети нарушиха въздушното пространство на Естония, едно от няколкото скорошни подобни инцидента, които засилиха напрежението в региона. По-рано върховният главнокомандващ на НАТО в Европа, генерал Алексус Гринкевич, отбеляза, че твърдият отговор на алианса на тези нарушения, особено в Полша и Естония, е принудил Москва да действа с по-голяма предпазливост.