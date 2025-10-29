11 000 руснаци са обградили Покровск – Украинците в града се борят да оцелеят

Руските сили са съсредоточили приблизително 11 000 войници в опит да обкръжат Покровск в Донецка област, съобщава 7-ми бързо реагиращ корпус на Украйна. От подразделението публикуваха във Facebook, че руските диверсонни групи, проникващи в града, се стремят да напреднат на северозапад и север, засилвайки натиска върху украинските защитници. В техния район украинските сили оценяват, че руските войски са натрупали до 27 000 личен състав, около 100 танка, 260 бронирани бойни машини и 160 артилерийски системи и минохвъргачки.

През последните два дни защитниците в зоната на отговорност на 7-ми корпус съобщават, че са убили 90 руски войници и са ранили 42, като са унищожили един бронетранспортьор, три бойни машини пехота, три други превозни средства, един мотор и са неутрализирали 158 дрона. В самия Покровск са регистрирани поне 18 убити руски войници. Журналистката Юлия Кирийенко сподели видео, на което се вижда руски флаг на входа на града.

Военни анализатори от про-украинското издание DeepState посочват, че руската инфилтрация на града продължава от юли. Руският контингент постепенно увеличава пехотната си присъствие, като атакува слаби точки в селища като Звирове и Шевченко и по железопътната линия от Котлине до Покровск. Окупационните части провеждат засади, поставят експлозиви и използват дронове, за да нарушат украинската логистика. Тези действия засягат маршрути за снабдяване към Мирноград и околните райони, като DeepState предупреждава, че продължаващата инфилтрация рискува руснаците постепенно да поемат контрола над града.

Анализаторите от DeepState подчертават спешната необходимост Украйна да блокира маршрутите за проникване и да проведе пълномащабни зачистващи операции с цяла бригада, тъй като частичните действия с малки части едва ли ще осигурят сигурността на града. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че основната руска ударна група е съсредоточена срещу Покровск, като в същото време поне 250 руски войници участват в престрелки в града. През последните 24 часа са регистрирани 45 бойни сблъсъка, като украинските защитници се изправят пред все по-тежки условия под почти непрекъснато наблюдение с дронове.