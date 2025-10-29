Google отрече пробива в сигурността на Gmail

Преди няколко дни избухна скандал, когато чуждестранни медии съобщиха за изтичане на 183 милиона акаунта и пароли в Gmail през април, което обаче бе опровергано от Google.

По-конкретно, публикациите се основаваха на изявление на създателя на базата данни Have I Been Pwned Трой Хъд, който съобщи, че нарушението е засягало уеб адреси, имейл адреси и пароли.

В своето изявление Google съобщава, че не е имало изтичане на информация и че потребителите на Gmail са защитени.

"Информацията за "нарушение на сигурността на Gmail, засягащо милиони потребители“ е невярна. Защитата на Gmail е силна и потребителите остават защитени“, се посочва в съобщение на Google в социалните медии.

Компанията подчертава, че "неточните съобщения произтичат от погрешно тълкуване на базите данни на infostealer, които редовно събират различни дейности по кражба на удостоверения за достъп, които се случват в интернет. Те не отразяват нова атака, насочена към конкретно лице, инструмент или платформа“.