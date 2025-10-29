Във Велико Търново: Водата е мътна, мият си зъбите с минерална

Продължава недоволството във Велико Търново, въпреки уверенията, че водата е с нормални показатели. В много домакинства тече негодна за консумация питейна вода и са принудени да си купуват минерална.

Те настояват за компенсации от страната от ВиК дружеството, които обаче твърдят, че на изхода на пречиствателната станция водата е с нормални показатели.

След последните големи дъждове водата от чешмите все още мътна, а в социалните групи още се разпространяват клипове и снимки с жълта вода.

"Не е чак толкова лоша водата, но не пия, само готвя", сподели Елизавета Широкова.

"Кой ще ни даде компенсация, че купуваме минерална да мием очи, зъби и да готвим?", пита Стефан Минчев.

От водното дружество заявиха, че на изхода на пречиствателната станция водата е с нормални показатели, а проблемната вода тече в резултат на ръждата от инсталациите в сградите.

"Аз не намирам някаква такава разлика - колко е мътна, както коментират, изглежда ми добре на мен", каза Стефка Костадинова.

След извършени проби от девет пункта във Великотърновско, от здравната инспекция отчитат, че към 28 октомври мътността на водата е приемлива.

От РЗИ съветват граждани с проблемна вода да пускат жалби до ВиК дружеството.