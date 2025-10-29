Търговските вериги са инвестирали 6 милиарда в България

Големите търговски вериги инвестираха близо 6 милиарда лева в България през последните 15 години, показва анализ на Института за пазарна икономика. Към края на 2024 година компаниите осигуряват работа на близо 60 хиляди души при средни месечни възнаграждения, надхвърлящи с над 50% средната заплата в сектора на търговията на дребно в страната, съобщи БТА.

Анализът беше представен на третото издание на форума MORE THAN TRADE, организиран от Сдружението за модерна търговия, който се проведе по-рано тази седмица в София. Изследването отразява ролята и социално-икономическия принос на бранша върху българската икономика.

Инвестиции за 2.5 милиарда само за последните 5 години

За периода 2020-2024 година компаниите в сектора на модерната търговия направиха инвестиции за над 2.5 милиарда лева, вложени в логистика, въвеждане на нови системи и процеси, разширяване на дейността и отваряне на нови обекти в страната.

Компаниите от бранша генерират приходи за над 20 милиарда лева през 2024 година. Заетите в големите търговски вериги представляват дял от 27% от общия брой наети лица в сектора. В годините след пандемията големите търговски вериги създадоха близо 10 хиляди нови работни места.

Заплатите с 50% над средните за търговията

Месечните възнаграждения в сектора достигат 2465 лева, което е с над 50% над средната заплата в търговията на дребно и по-висока от средната заплата за всички предприятия в страната, се посочва в анализа.

Ефект от 15.5 милиарда лева върху икономиката

Съвкупният ефект на модерната търговия върху вътрешното търсене в страната бележи ръст от над 30% през последните две години и достига 15.5 милиарда лева през 2024 година.

Преките ефекти от дейността на модерната търговия са оценени на 9.3 милиарда лева, включително над 5.8 милиарда лева, насочени към български производители и доставчици на хранителни и нехранителни стоки, 1.5 милиарда лева за външни услуги и материали от български компании, 1.4 милиарда лева нетни доходи на наетите във веригите и над 580 милиона лева инвестиции в българската икономика.

Към преките ефекти се прибавят 5.4 милиарда лева допълнителни ефекти по веригата на стойността, създадени благодарение на дейността на доставчиците на стоки и партньорите на веригите, както и над 810 милиона лева индуцирани ефекти от потреблението на дохода на домакинствата на наетите в модерната търговия.