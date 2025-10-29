Балабанов: „ДПС – Ново начало“ не получава никаква власт

Нормално е, когато има „правителство на малцинството“, то да среща и да търси подкрепа от политическите формации в парламента, каза Станислав Балабанов от „Има такъв народ“ (ИТН) пред журналисти в парламента. Реалността е, че „ДПС – Ново начало“ не получава никаква власт – нито в изпълнителната, нито в законодателната, добави народният представител. „Какво по-прекрасно от това законодателната програма на трите партии да среща подкрепата на другите политически формации“, попита той.

„От „Има такъв народ“ свършихме две много важни неща през последните седмици – с нашите действия в Съвета за съвместно управление стана така, че управляващото „малцинство“ запази структурата си от три политически формации, а освен това предложихме интелигентен ход за ротацията на председателя на парламента“, допълни Балабанов.

По отношение на ротацията на председателя на Народното събрание Балабанов посочи, че тя се прави, за да има стабилност и да няма въпроси дали има напрежение в управляващото мнозинство. Сега е ред на Рая Назарян — по принцип първата политическа сила винаги е имала възможността да има председател, отбеляза той. След нея председател ще има от „Има такъв народ“, а след това отново от БСП, посочи депутатът.

Балабанов каза още, че са помолили другите партии в управляващото мнозинство да им дадат отчет по законодателната програма. Ще видите всъщност, че по-голямата част от заложеното за годината в нея се случва, смята народният представител.

По отношение на бюджета, Балабанов заяви, че ще направят всичко възможно той да е такъв, какъвто трябва, защото това ще е първият бюджет в евро.