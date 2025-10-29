Звездите шепнат желания: какво те чака под завивките този ноември

Ето един сексуален хороскоп за всички зодии за месец ноември 2025 — какво може да очаквате в интимен и страстен план. Разбира се, това е общо по зодия; вашата лична карта (асцендент, луна и др.) може да промени нюансите.

Общи тенденции през ноември 2025 г

Преди да разгледаме всяка зодия поотделно, ето няколко планетарни тенденции, които влияят върху сексуалността и интимността:

Venus (планетата на любовта и привличането) влиза в Скорпион около 6 ноември, което засилва емоционалността, страстността и желанието за по-дълбоко интимно свързване.

През ноември има и пълнолуние в Телец и новолуние в Скорпион, които носят възможност за освобождаване на стари рани или започване на нови сексуални/емоционални фази

Ретрограден Меркурий се приближава в период, който може да доведе до недоразумения, затруднена комуникация, ретроспекции около минали връзки или тайни.

В резултат, през ноември множеството ще усеща усилване на страстта, но също и нуждата от честен разговор — нещо старо може да се върне, а нещо ново може да се зароди.

По зодия: Какво очаквате интензивно

Ето как бихте могли да усетите интимния и сексуалния живот през ноември, според зодията: