За сметосъбирането в „Люлин“ и Красно село“ е въведена нова организация

Вчера взехме решение въпросната поръчка за сметосъбирането и сметоизвозването и за част от нея (за три от зоните) вече има решения. Това съобщи заместник-кметът по екология Надежда Бобчева.

За Зона 3 не е избран изпълнител. „За Зона 3 се прекратява поръчката – тя включва районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, за Зона 4 има избран изпълнител - турската фирма “Норм Санаи” и възлага Зона 6 на общинската “Софекострой”, заяви тя.

На практика в момента в „Люлин“ и Красно село“ е въведена нова организация.