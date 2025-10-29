  • Instagram
Хампарцумян и други експерти с предупреждение за пенсиите и заплатите

Хампарцумян и други експерти с предупреждение за пенсиите и заплатите
До края на седмицата Държавният бюджет за 2026 година трябва да бъде внесен в Народното събрание. Параметрите му на този етап не са известни. Предвиденото в план-сметката коментираха бившият социален министър Христина Христова, икономистът Никола Филипов и финансистът и анализатор Левон Хампарцумян в ефира на „Здравей, България”.

„Не виждаме реформи. Нещо е направено в приходната част, но проблемът идва най-вече от разходната“,смята Христова. Тя видя и условия за затрудняване на правенето на бизнес у нас. Според бившия министър „след 4 години политическа нестабилност вече берем плодовете на популистки и неправилни решения”.

„Надявах се част от разходите да бъдат замразени, но виждаме точно обратното. Макар минималната работна заплата да се увеличава с 15 евро по-малко от очакваното, бизнесът е изправен пред абсурдната ситуация да се бори с публичния сектор“, алармира Никола Филипов.

Според Хампарцумян е работа на изготвилите бюджета да обяснят каква е целта му и защо параметрите му са такива, каквито са заложени.

Експертите са категорични, че по-високите вноски за пенсия не означават по-високи пенсии в бъдеще, а че пенсионната система се задъхва. Те се обединиха и около мнението, че вдигането на заплати, особено в публичния сектор, неминуемо повишава инфлацията в страната

