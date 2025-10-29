Митниците и НАП показаха как се борят с наркотрафика

Над 400 ученици от седем града в България се събраха на национална среща на кампанията "Не сте сами" на летище "Васил Левски" в София. Събитието, организирано от Агенция "Митници" и Националната агенция за приходите на 28 октомври, имаше за цел да запознае младите хора с опасностите от наркотиците и хазартната зависимост.

Стефан Бакалов, началник на отдел "Борба с наркотрафика" в Агенция "Митници", постави акцент върху така нареченото "спайкване" – подхвърлянето на наркотични вещества в напитка или храна без знанието на консуматора. Бакалов даде съвети на децата как да избягват опасни ситуации на публични места и когато се забавляват.

"Хазартната зависимост също е изключително тежка зависимост и не трябва да се пренебрегва при осъществяване на превенцията сред децата", заяви Анна Митова, директор на дирекция "Комуникации" в НАП. Тя допълни, че тийнейджърите най-често залагат за първи път на футболни мачове с помощта на пълнолетни приятели чрез така наречените "синдикални" залози.

"Това, което правим е да информираме подрастващите. Основната цел на нашата кампания е превенция чрез информация. Когато децата знаят, те са запознати и съответно могат да се предпазят", каза още Митова.

Летището – първа линия на защита

Изпълнителният директор на летище "Васил Левски" Хесус Кабайеро посочи, че над 15 години "СОФ Кънект" подкрепя инициативата на отдел "Борба с наркотрафика" за информиране на децата. Той подчерта ролята на летището като граница и първа линия на защита в борбата с организираната престъпност.



На националната среща присъстваха деца от София, Варна, Плевен, Благоевград, Дупница, Кюстендил, Разград и Правец. Пред тях митнически служители от отдел "Борба с наркотрафика" заедно със служебните кучета демонстрираха как се задържат наркотици и наркотрафиканти.

Спорт и изкуство срещу зависимостите

Специалните гости на събитието – певицата и актриса Виолина Доцева и таекуондо клуб "Фаворит" – призоваха децата да казват НЕ на наркотиците и хазартната зависимост, да избират активен и творчески начин на живот чрез спорт, танци и изкуства.

Кулминация на инициативата бе впечатляващ флашмоб, в който се включиха всички ученици. Във вихъра на танца ги поведе Десислава Петкова от ФАФА-България.

Дейностите по кампанията ще продължат с презентации и по двете теми в различни училища в София и страната. Обединената кампания на Агенция "Митници" и НАП "Не сте сами" започна през лятото на 2024 година като продължение на инициативата на отдел "Борба с наркотрафика", която над 23 години запознава учениците с опасностите от наркотиците.