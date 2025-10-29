Семейство с дете се нуждае от 2785 лева месечно за издръжка

Необходимият месечен доход за издръжка на тричленно семейство в България достигна 2785 лева през септември тази година. Това показват данните от наблюдението на потребителските цени и заплатата за издръжка на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

За един работещ човек, който живее сам, необходимият месечен доход възлиза на 1547 лева.

Доходът, необходим за издръжка, нарасна с 1,4 процента на тримесечна база и с 6,4 процента на годишна база. През септември 2025 година спрямо септември 2024 година необходимият месечен доход се увеличи със 169 лева за тричленно семейство и с 93 лева за един работещ.

Двугодишен ръст на разходите

За две години - от септември 2023 до септември 2025 година - необходимият доход нарасна с 217 лева за тричленно семейство и със 120 лева за един работещ.

Тричленното семейство, включващо двама работещи възрастни и дете до 14 години, се нуждае от общ месечен доход от 2785 лева, за да покрие разходите за храна, жилище, образование, здравеопазване, облекло, транспорт и съобщения.

Близо 1,6 милиона под необходимото ниво

През август 2025 година 1,6 милиона наети лица, или 59,6 процента от общо 2,684 милиона осигурени, получават осигурителен доход под заплатата за издръжка за един работещ. Тук не се включват земеделските производители, самоосигуряващите се и лицата, получаващи парични обезщетения за безработица.

Спрямо август 2024 година се регистрира намаление с 42 хиляди души, които получават доход под заплатата за издръжка. За сравнение, през август 2024 година наетите лица с доход под заплатата за издръжка за един работещ са били 1,874 милиона, или 61,9 процента.

Заплатите и минималната работна заплата

Осигурените лица на пълно работно време през август са 2,2 милиона души. На минимална работна заплата на пълно работно време се осигуряват 12,7 процента, или 280 хиляди души.

Заплатата за издръжка за един работещ възлиза на 1994 лева брутно, което означава, че минималната работна заплата в страната покрива едва около половината от необходимите средства за издръжка.

Горивата движат цените

Факторите, които повлияха за изменението на дохода за издръжка през септември, са цените на горивата. Промените в цените на петролните продукти продължават да оказват влияние върху разходите за транспорт и косвено върху цените на храните и другите стоки и услуги.