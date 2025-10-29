Макс Баклаян: Хората усещат как парите им се изпаряват

Една четвърт от българите успяват да спестяват, става ясно от проучване на изследователски център "Тренд".

Увеличава се интересът към инвестиционното злато, сочи още прочуването, направено по по поръчка на Експертния клуб за икономика и политика.

Инвестиционният експерт Макс Баклаян съобщи пред Bulgaria ON AIR, че за една година със 170 хил. се е увеличил броят на българите, които са започнали да спестяват пари.

Част от българите спестяват ежемесечно, но спестяват много малка част от своя доход.

Кое ни кара да спестяваме пари

За инциденти, за спешни случаи - бели пари за черни дни. Две трети от българите спестяват по тази причина.

Една трета от българите спестяват за здравеопазване.

Почти 50% от хората спестяват за бъдещи почивки, тържества. Спестяваме за сватби и погребения, за съжаление, посочи Баклаян в студиото на "България сутрин".

Как да "накараме" парите ни да работят за нас

Експертът уточни, че вече 9% са хората, които спестяват за инвестиции и мислят как парите им да заработят за тях.

"Банковите депозити остават най-силното скривалище за нашите пари. Българинът се замогва, не знае какво да прави с парите си и се насочва към банковия депозит. Знаят, че губят от инфлацията, но парите им са на сигурно място", обясни Баклаян.

Второто скривалище на парите са жилищата, 22% от българите спестяват в имоти. Все пак се наблюдава спад от 4% в броя на хората, които имат доверие в имотите.

Също с 4% намалява броят на хората, които вярват, че чуждата валута ги пази от инфлацията.

Доверието в златото расте

В същото време се покачва доверието на хората в златото.

"Инфлацията е твърде висока и хората усещат как парите им се изпаряват. Оттам е насоката към инвестиционното злато", заяви Баклаян.

Той добави, че с една трета е нараснал броят на българите, които купуват инвестиционно злато.

На трето място сме в ЕС по покупки на глава от населението. 140 хил. българи влагат пари в ценния метал.

Знаем ли как да се предпазим от инфлацията

Хората разбират все по-добре как да се предпазят от инфлацията, на мнение е Баклаян.

Спестяващият българин е загубил около 150 млн. лв. за една година заради инфлацията, изтъкна той.

11% от българите смятат, че бижутата са добра инвестиция и ги пазят от инфлация. Но там надценката за самото бижу я губим, защото тя е сантиментална, но не и инвестиционна, коментира експертът.

Какъв процент от доходите да спестяваме

Баклаян отбеляза, че спестяването ни зависи от доходите, но трябва да научим съзнанието си, че създаваме повече, отколкото консумираме месечно.

"Важно е вашият стандарт на живот да расте по-бавно от доходите ви. Спестяването е инвестиция във вашето бъдещо благоденствие, то не е лишаване днес", подчерта събеседникът.

В момента, в който разберем как да инвестираме първите 10 лв. за да ни носят доходност, това се превръща в навик и нещо, което ни привлича, смята Баклаян.

Най-хубавият вариант е парите да работят за нас докато спим. Жените пестят повече от мъжете, завърши Баклаян.