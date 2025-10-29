Наш град изтръпна! Напаст по къщите

Страх и отвращение сковаха жителите на Несебър, след като в социалните мрежи започнаха да се появяват снимки на скорпиони, пълзящи из домовете на хората. Потребител във Facebook групата „Шофьори Несебър“ алармира:

„У дома се навъдиха страшно много! Помощ, как да се справим?“

Към поста са приложени снимки на няколко скорпиона, забелязани по пода и стените на жилището – ужасяваща гледка за всеки, който се събуди посред нощ и ги види да шарят край крака му, предаде glasnews.bg.

Опасни ли са скорпионите у нас?

Макар повечето хора да ги свързват с пустините и екзотичните страни, скорпионите са обичайни и за България, особено по Черноморието, Южна и Източна България. У нас най-често се среща видът Euscorpius tergestinus – дребен, с тъмнокафяв цвят и дължина около 3–5 см.

Неговото ужилване не е смъртоносно, но е болезнено – причинява подуване, изтръпване, а при хора с алергии може да доведе до по-тежки реакции като задух, замайване и сърцебиене.

Защо се появяват в домовете?

Експертите обясняват, че топлата и влажна есен, съчетана с много дъждове, кара скорпионите да търсят по-сухи и топли места – каквито са мазетата, пукнатините в стените и подовете.

Те се крият през деня, а излизат нощем, което ги прави още по-стряскащи гости. Появата на повече екземпляри наведнъж е знак за размножаване – т.е. вече имате проблем, а не случайност.

Какво да направите, ако се появят у дома:

Не ги убивайте с ръце! Ужилването е болезнено и опасно. Обработете района около къщата с препарати против насекоми и скорпиони (има специални за пълзящи членестоноги). Запечатайте пукнатини в пода, стените и под вратите. Поддържайте сухота в мазета, килери и гаражи – влагата ги привлича. Проверявайте обувки, дрехи и леглото – особено ако живеете на приземен етаж или в къща. При ужилване – обърнете се към лекар незабавно, особено при подуване, болка или алергична реакция.