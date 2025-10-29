  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +18
Пловдив: +9 / +17
Варна: +11 / +18
Сандански: +10 / +19
Русе: +10 / +19
Добрич: +10 / +17
Видин: +10 / +19
Плевен: +10 / +19
Велико Търново: +7 / +19
Смолян: +2 / +11
Кюстендил: +7 / +16
Стара Загора: +9 / +17

КНСБ: Правителството намалява минималната заплата

  • Сподели в:
  • Viber
КНСБ: Правителството намалява минималната заплата
A A+ A++ A

Минималната работна заплата (МРЗ) ще бъде 605 евро вместо 620 евро. Това обяви пред журналисти главният икономист на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Любослав Костов относно разчетите в проектобюджета за 2026 г. Разликата от 15 евро е 180 евро на година по-малко доход у всеки работещ на минимална работна заплата, коментира той.

По думите на Костов, ако предложението за МРЗ за догодина остане 605 евро, това ще е в нарушение на законодателството. Друго обсъждахме в Националния съвет за тристранно сътрудничество, отбеляза също той. И добави, че министърът на труда и социалната политика е изпълнил разпоредбата в Кодекса на труда и е внесъл проект на постановление спрямо законовия текст.

Правилният термин е, че правителството намалява минималната работна заплата, каза Костов.

Това, което виждаме във вече известните числа, е, че всъщност има отстъпление и нарушение на ангажимента, който беше приет преди три години в парламента с промяна на Кодекса на труда и определението на минималната работна заплата като 50% от средната за предходните 12 месеца, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров. Според него не е имало ефективен диалог между правителството със синдикатите и работодателите по отношение на проектобюджета.

Преди дни финансовият министър Теменужка Петкова обяви, че проектобюджетът ще бъде представен до края на октомври.

#КНСБ #президент на КНСБ

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Бизнес
Последно от Бизнес

Всички новини от Бизнес »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?