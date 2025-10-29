Бюджетът представлява една фикция. Ще има огромна задлъжнялост. Задлъжняваме с 52 млн. на ден. През следващата година ще бъде по-голямо, може да стигнем и до 70 мнл. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Ние навлзохме в дългова спирала, нейният край е фалит.