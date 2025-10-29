Костадин Костадинов: Ние навлзохме в дългова спирала, нейният край е фалит
Бюджетът представлява една фикция. Ще има огромна задлъжнялост. Задлъжняваме с 52 млн. на ден. През следващата година ще бъде по-голямо, може да стигнем и до 70 мнл. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.
Ние навлзохме в дългова спирала, нейният край е фалит.
Още по темата:
- » Костадин Костадинов: Премиерът да спре да слуша как трябва да се продаде "Лукойл"
- » Костадин Костадинов: Обществото агонизира, децата се самоизбиват
- » Костадинов: ГЕРБ и ДПС-НН са се прегърнали в схватка и не могат една без друга, но това няма да продължава вечно
Коментирай
Най-четено от Политика
Последно от Политика