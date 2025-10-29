  • Instagram
Борисов след оттеглянето на Киселова: Оставка не се гласува, днес подписваме коалиционно споразумение

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с коментар пред журналисти по актуални теми.

"Сега ще има председателски съвет. Оставка не се гласува, днес подписваме коалиционно споразумение. Тя бе избрана, когато още не можеше да заработи парламентът. Сега си залегна ротацията в споразумението на 10 месеца трите партии ", каза той.

По-рано Наталия Киселова подаде оставка като председател на Народното събрание.

Той бе запитан дали е имало напрежение с БСП. "Не виждам какво напрежение има", отговори той.

