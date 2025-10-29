Най-малко 64 загинали при мащабна акция в Рио срещу криминалната организация Comando Vermelho

Най-малко 64 души загинаха, а повече от 80 бяха арестувани при масова полицейска операция срещу престъпната организация Comando Vermelho (Червеният Командос) в Рио де Жанейро, съобщи губернаторът Клаудио Кастро във вторник. Мащабната акция, описана като една от най-големите в историята на града, включва около 2 500 служители на бразилските сили за сигурност и се съсредоточи във фавелите Алемао и Пеня, близо до международното летище на Рио.

Губернаторът потвърди, че сред загиналите са четирима полицаи, като добави, че властите остават решени да продължат борбата с това, което той нарече „наркотероризъм“. В социалните мрежи Кастро похвали усилията на полицията, отбелязвайки, че операцията демонстрира решимостта на правителството да се изправи срещу организираните престъпни мрежи, които отдавна доминират в най-бедните райони на Рио.

Според полицейските доклади един от задържаните е смятан за „дясна ръка“ на високопоставен лидер на Comando Vermelho, която остава една от най-мощните и насилствени наркопрестъпни организации в Бразилия. Официалните лица заявиха, че акцията, наречена Операция „Сдържане“, е целяла изпълнението на 250 заповеди за претърсване и арест. В операцията са били използвани 32 бронирани автомобила, 12 специални машини за разрушаване на барикади, поставени от трафиканти, и два хеликоптера за въздушна подкрепа.

Видеозаписи, публикувани от губернатора, показват дронове, които престъпни групи уж използвали за хвърляне на експлозиви по полицаите по време на акцията. „Така полицията в Рио е третирана от престъпниците: с бомби, хвърлени от дронове“, каза Кастро, описвайки събитията като доказателство, че полицията се изправя пред организиран наркотероризъм, а не обикновена престъпност.

Службата на ООН за човешки права изрази тревога от операцията, заявявайки, че е „ужасена“ от високия брой жертви и осъжда постоянния модел на смъртоносни полицейски акции в маргинализираните общности на Бразилия. „Тази смъртоносна операция задълбочава тенденцията на крайни смъртни последици от полицейски действия в бедните квартали на Бразилия“, се посочва в изявление в социалните мрежи.

Акцията се проведе само няколко дни преди две големи международни събития в Рио: срещата на кметовете на глобалните градове C40 и церемонията за наградите Earthshot, основана от принц Уилям за признаване на екологични постижения. И двете събития предхождат глобалната климатична конференция COP30, която ще се проведе през ноември в Белем, Северна Бразилия.

Подобни мащабни полицейски акции не са новост за Рио де Жанейро. Сериозни операции бяха провеждани преди международни събития като Световното първенство през 2014 г., Олимпийските игри през 2016 г., срещата на Г-20 и срещите на БРИКС. През 2018 г., поради нарастващото насилие, правителството на Бразилия постави военната полиция на града под федерален контрол, за да овладее нарастващата престъпност.

Организациите за човешки права многократно предупреждават, че тези тактики имат висока цена. По-рано този месец Human Rights Watch призова губернатор Кастро да наложи вето на нов закон, предлагащ бонуси на полицаите, които „неутрализират“ заподозрени, като предупреди, че това може да доведе до повече незаконни убийства. „Даването на бонуси на полицията за убийства не само е откровено брутално, но и подкопава обществената сигурност, като създава финансов стимул за стрелба вместо арест“, заяви Сезар Муньос, директор на организацията в Бразилия.

Властите описаха операцията във вторник като най-голямата досега срещу Comando Vermelho, подчертавайки мащаба и интензивността на усилията за сигурност в риоанските фавели. Правителството защити действията като необходими за разгромяване на дълбоко вкоренени престъпни мрежи, докато международни наблюдатели и правозащитни организации изразиха загриженост за нарастващия брой цивилни и полицейски жертви.