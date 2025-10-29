Американското разузнаване: Путин е по-решен от всякога да победи в Украйна

Американските разузнавателни служби заключават, че Русия не показва признаци на готовност да води преговори за прекратяване на войната в Украйна, като президентът Владимир Путин изглежда по-решен от всякога да постигне победа на бойното поле.

Според скорошна разузнавателна оценка, представена пред членове на Конгреса по-рано този месец и цитирана от NBC News, както американски, така и конгресмени служители отбелязват, че позицията на Кремъл се е втвърдила. Докладът посочва, че Путин не само не желае компромис, но и е възприел все по-агресивен подход към продължаването на конфликта.

Два допълнителни източника, запознати с въпроса, потвърдиха, че тази оценка е в съответствие с вижданията на западните разузнавателни служби, съхранявани от началото на пълномащабната инвазия на Русия през февруари 2022 г. Те отбелязаха, че решимостта на Путин да постигне военен успех се е засилила през последните месеци, което допълнително намалява вероятността за каквито и да било значими мирни преговори.

Белият дом не предостави официален коментар по тези констатации, като се позова на скорошните изявления на президента Доналд Тръмп относно санкциите на САЩ и усилията за оказване на натиск върху Москва. „Както заяви президентът, това са огромни санкции срещу техните две големи петролни компании, които той се надява да помогнат за прекратяването на войната“, заяви високопоставен служител.

Оценката потвърждава убеждението на Вашингтон, че ръководството на Москва остава напълно ангажирано с постигането на своите военни цели в Украйна, въпреки високата цена и нарастващия международен натиск.