Мелиса заплашва Куба с опасни ветрове и приливни вълни след опустошенията в Ямайка

Ураганът Мелиса възвърна силата си във вторник, след като се оттегли от Ямайка и пое към Куба, отново достигайки категория 4. Според Националния център за урагани на САЩ, бурята засили скоростта си над Карибско море, като максималните постоянни ветрове достигат около 175 км/ч.

Бурята удари Ямайка като една от най-мощните в историята на страната, с рекордни ветрове до 295 км/ч, оставяйки след себе си обширни разрушения. Властите заявиха, че Мелиса е най-силният ураган, директно поразявал Ямайка, страна с близо 2,8 милиона жители.

Ямайският премиер Андрю Холнес обяви цялата островна територия за бедствен район, тъй като силният дъжд, наводненията и свлачищата продължават да заплашват населението, дори след преминаването на окото на бурята. Червеният кръст съобщи, че около 1,5 милиона души са пряко засегнати от урагана. Жителите бяха призовани да останат по домовете си, докато службите за спешна помощ оценяват щетите и възстановяват комуникациите.

Мелиса отслабна леко до категория 3 при преминаването през Ямайка, но отново засили интензивността си, достигайки обратно категория 4 при навлизане в откритите води. Метеоролозите предупреждават за „животозастрашаващи приливни вълни и разрушителни ветрове“, които се очаква да ударят източна Куба по-късно през деня, с предвидено преминаване през сушата в ранните часове на сряда.

Здравните власти в Ямайка издадоха рядко предупреждение за разселена дива природа, като предупредиха жителите да внимават за крокодили, които могат да бъдат изтласкани в населени райони от надигащите се води. „Хората, живеещи близо до реки, канали и блата, трябва да бъдат нащрек и да избягват наводнените зони“, съветва Югоизточната регионална здравна служба.

Мелиса вече се нарежда сред най-силните урагани в Атлантическия океан. Сред подобни бури са ураганът Ален през 1980 г., с ветрове до 305 км/ч и над 200 жертви в Хаити; ураганът Дориан през 2019 г., който опустоши Бахамите с ветрове до 295 км/ч; и ураганът Гилбърт през 1988 г., причинил обширни разрушения в Ямайка и Мексико.

Докато Мелиса се приближава към Куба, властите там се подготвят за значителни разрушения и евакуации, като метеорологичните служби предупреждават, че ураганът, въпреки очакваното отслабване, остава „изключително опасен“.